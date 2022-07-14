Бишкек, 14 июля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Совершенно неправильно говорить о росте показателей сельхозсектора лишь на 2% в то время, когда на него выделяется столько денег. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на заседании правительства сегодня, 14 июля.

15min.lt Сельское хозяйство

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Глава государства поручил министру сельского хозяйства республики «принять некоторые радикальные решения по этому поводу».

«Разработайте и утвердите план обеспечения безопасности пищевых продуктов. При разработке кластера из девяти видов еды обязательно полностью внедрите указанные вами шесть видов в течение двух лет», — подчеркнул Жапаров.

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