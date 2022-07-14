Лос-Анджелес, США, , 15:55 — REGNUM Часть поклонников американской исполнительницы Doja Cat была недовольна её высказываниями в адрес актёра Ноа Шнаппа, известного по роли Уилла в сериале «Очень странные дела». Об этом 14 июля пишет Page Six, ссылаясь на данные аналитического сайта Social Blade.

Doja Cat Цитата из клипа Doja Cat

Как отмечает издание, после конфликта со Шнаппом певица потеряла почти 200 тыс. подписчиков в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом актёр набрал почти 2 млн подписок на его аккаунт в соцсети после того, как Doja Cat назвала его «социально неосведомленным и чокнутым».

Напомним, что конфликт между артистами начался после того, как Doja Cat спросила у Шнаппа, есть ли у его коллеги по сериалу Джозефа Куинна девушка. После этого актёр поделился с подписчиками в TikTok перепиской с певицей, однако ей это не понравилось.

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