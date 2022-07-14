Токио, , 15:54 — REGNUM Японская компания Capcom раздает бесплатное DLC (дополнение) для игры Monster Hunter Rise: Sunbreak. Информация об этом появилась 14 июля на странице проекта в Twitter.

Monster Hunter Скриншот из игры Monster Hunter Rise

Capcom празднует отметку в три миллиона проданных копий расширения Sunbreak, поэтому раздает игрокам бесплатное дополнение. Оно называется Elgado Pack 3, и с его помощью игроки получат множество полезных ресурсов и расходуемых предметов: «пыль жизни», «травяной порошок», «демонический порошок», «твердый порошок», «ваучер друга».

Напомним, что Monster Hunter Rise вышла 26 марта 2021 года и была продана тиражом более 10 миллионов копий. Ее оценка на Metacritic составляет 88 баллов из 100.

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