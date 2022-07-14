Будапешт, 14 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Усилить боеготовность вооружённых сил Венгрии поручил министр обороны страны Кристоф Салаи-Бобровнички. Об этом 14 июля он написал в соцсетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

По словам министра, венгерская армия до сих пор выполняла задачи, обычные для мирного времени, но сейчас это меняется.

«Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооружённых сил», — написал Салаи-Бобровнички.

По его словам, это означает, что в ближайшее время солдаты начнут интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях, ускорится подготовка, будет призываться больше резервистов.

Он добавил, что Венгрия сталкивается с «беспрецедентными вызовами безопасности» из-за конфликта на Украине и наплыва мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости нарастить военные возможности страны.