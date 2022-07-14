Ташкент,
14 июля 2022, 15:51 — REGNUM По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 июля в республику с государственным визитом прибыл президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Ташкент
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии кортеж с делегацией братской страны направился в парк «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан), где президент Туркменистана возложил цветы к монументу Независимости.
«Сердар Бердымухамедов был подробно ознакомлен с концепцией архитектурных решений и особенностями скульптурной композиции комплекса. Посещение этого величественного ансамбля стало традиционным пунктом программы пребывания высоких гостей в Узбекистане», — сообщает пресс-служба.