Ташкент, 14 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 июля в республику с государственным визитом прибыл президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

«В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов и хоким города Ташкента Жахонгир Артыкходжаев », — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии кортеж с делегацией братской страны направился в парк «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан), где президент Туркменистана возложил цветы к монументу Независимости.