Оттава, 14 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Американская компания Electronic Arts 11 октября 2022 года бесплатно раздаст DLC (дополнения) для Mass Effect и Dragon Age. Информация об этом появилась 14 июля в электронном письме, отправленном игрокам.

Mass Effect

Такое решение связано с тем, что Electronic Arts отменяет в магазине Origin покупку виртуальной валюты BioWare (студия-разработчик Mass Effect и Dragon Age). Она использовалась для приобретения дополнений в играх студии.

Electronic Arts разблокирует дополнения для Dragon Age 2, Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Набор для сетевой игры в Mass Effect 3 в раздачу не входит.