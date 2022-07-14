Рига, , 15:49 — REGNUM Все больше военных беженцев с Украины рассматривают свое появление в Латвии как временную меру на пути в другие страны Европы либо для возвращения домой. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на замначальника Государственной пожарно-спасательной службы Интара Зитанса.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, не только стал меньше сам поток таких беженцев, но и его направление: «Они изменили направление. Большинство из России, Белоруссии, в том числе через Эстонию. Направление обратное: либо на Украину, либо в Польшу или Германию».

«Мы сейчас получаем, так сказать, больше транзитных украинских граждан», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Риги в начале июля 2022 года отказались от приема новых беженцев с Украины, рекомендовав им искать место для временного проживания в провинции.

С 1 июля 2022 года, когда сократился объем господдержки для беженцев с Украины, покинуть места ночлега, за которые платило государство, должны примерно 3 000 украинцев, подсчитал Союз самоуправлений Латвии.