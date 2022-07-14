Кронштадт, Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Кронштадт в 2022 году проведёт День Военно-морского флота без ковидных ограничений. Об этом 14 июля заявил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

День ВМФ в Кронштадте (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

На сегодняшний день подготовлен план городских мероприятий на День ВМФ. По этому вопросу проходят совещания в профильных комитетах. При этом у военных моряков 14 июля состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада.

«Программа такая же, как и она была в прошлом году. Разница будет по количеству кораблей, самолётов, каких-то эпизодов. Отличие в том, что, наверное, эти пандемийные ограничения будут сняты», — заявил Олег Довганюк.

К примеру, на южной оградительной стенке в Кронштадте устанавливается трибуна на 1200 мест. И если в прошлый и позапрошлый год её заполняемость составила порядка 30%, то в этом году организаторы разрешат занимать 100% мест.

Напомним, что День Военно-морского флота отмечается в этом году 31 июля. Традиционно жителей и гостей Кронштадта ожидает парад кораблей и другой военной техники.

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