День ВМФ пройдёт в Кронштадте без ковидных ограничений
Кронштадт, Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Кронштадт в 2022 году проведёт День Военно-морского флота без ковидных ограничений. Об этом 14 июля заявил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На сегодняшний день подготовлен план городских мероприятий на День ВМФ. По этому вопросу проходят совещания в профильных комитетах. При этом у военных моряков 14 июля состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада.
«Программа такая же, как и она была в прошлом году. Разница будет по количеству кораблей, самолётов, каких-то эпизодов. Отличие в том, что, наверное, эти пандемийные ограничения будут сняты», — заявил Олег Довганюк.
К примеру, на южной оградительной стенке в Кронштадте устанавливается трибуна на 1200 мест. И если в прошлый и позапрошлый год её заполняемость составила порядка 30%, то в этом году организаторы разрешат занимать 100% мест.
Напомним, что День Военно-морского флота отмечается в этом году 31 июля. Традиционно жителей и гостей Кронштадта ожидает парад кораблей и другой военной техники.