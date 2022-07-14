Джакарта, , 15:48 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3584 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 14 июля в Индонезии выявили 6 123 753 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 2872 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 942 436 человек.

В период с 13 по 14 июля от COVID-19 умерли девять человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 827 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии временно прекращает трудоустройство индонезийских работников в Малайзии.

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