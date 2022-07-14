Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону добровольцев пригласили в пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На службу приглашают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Поступающим на службу гарантируют высокое денежное довольствие, полный социальный пакет и быстрое оформление документов.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет верхний возрастной предел для российских и иностранных граждан для заключения первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.