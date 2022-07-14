Рязань, 14 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела о взрыве на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Перед судом предстанут четверо обвиняемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

МЧС России Пожар на пороховом заводе под Рязанью

В материалах дела установлено, что руководство и сотрудники предприятия «Разряд» не исполнили «обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и процедурой технологического процесса производства взрывчатых веществ». Эти нарушения привели к возгоранию на заводе 22 октября 2021 года, в результате последующего взрыва погибли 17 человек.

На скамье подсудимых — руководитель предприятия Сергей Нистраткин, учредитель Александр Егоршин, заместитель генерального директора Наталья Лукашина и главный инженер Ирина Урубкова.

Расследование вело Главное следственное управление центрального аппарата СКР, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.