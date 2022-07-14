Донецк, 14 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщает 14 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 июля украинские боевики совершили обстрел Ленинского района Донецка.

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