Оттава, , 16:01 — REGNUM В Канаде планируют создать военно-космическое подразделение для поддержки наземных операций. Об этом сообщает канадское новостное агентство Ottawa Citizen.

Канадские солдаты U.S. National Guard

Канадские вооруженные силы создадут к сентябрю 2022 новое военное подразделение, которое будет заниматься космическим обеспечением военных операций и безопасности страны.

Идея о создании подобного подразделения существует в штаб-квартире национальной обороны в Оттаве с 2019 года. Планируется, что в военном подразделении будет работать свыше 270 человек, среди которых гражданский персонал министерства национальной обороны и военный персонал, работающий над задачами, связанными с космосом, в операционных центрах.

«Ожидается, что 3-я канадская космическая дивизия будет развернута в ближайшие недели. Мы с нетерпением ждем этой очень важной вехи в дальнейшем развитии возможностей и навыков наших войск для космических операций», — заявил майор Джилл Лоуренс, сотрудник по связям с общественностью генерального директора по космосу Королевских ВВС Канады.

Кроме того, до 2032 года военные хотят внедрить новую спутниковую систему, позволяющую осуществлять связь в Арктике. Проектом уже заинтересовались Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Франция, Великобритания и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 9 июля, военнослужащие канадских вооруженных сил завершили учения перед отправкой в Арктику в следующем месяце. 4-е подразделение Arctic Response Company Group, состоящее из более чем 200 военных, завершило обучение перед отправкой в Арктику. В августе в Арктическом регионе развернут резервную группу, которая будет следить и оказывать помощь во всё более часто используемых транспортных коридорах на Крайнем Севере.

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