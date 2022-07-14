Таллин, , 15:46 — REGNUM

Раскопки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На Ратушной площади в Нарве продолжаются археологические раскопки: найдено место, где в XVII-м веке находился городской позорный столб. Об этом сообщило региональное издание «Северное побережье».

По словам археолога и краеведа Ильи Давыдова, позорный столб является самым ранним архитектурным памятником Нарвы. Он был изготовлен каменотесом Маттиусом Даллусом. Согласно сохранившимся гравюрам, четырехугольный столб сужался кверху, в его основание была вделана цепь с шейными кандалами, а на верхушке была установлена фигура судебного исполнителя с розгой в руке.

Давыдов пояснил, что позорный столб в свое время отнюдь не был просто местом отбывания унизительного наказания и публичной порки: «Он имел и большое воспитательное значение. Это было напоминание горожанам, что здесь, на территории Нарвы магистрат соблюдает закон».

По его словам, в Нарвском музее до сих пор хранятся подлинные шейные кандалы с цепью от этого позорного столба. Они были частью прежней постоянной экспозиции. «Большая часть экспонатов музея исчезла во время Второй мировой войны, а вот кандалы сохранились», — сообщил нарвский краевед.