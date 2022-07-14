Токио, 14 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo купила CG-студию Dynamo Pictures. Информация об этом появилась 14 июля на сайте Nintendo.

Постер новой Death Stranding (фрагмент)

Компания купила 100% акций Dynamo Pictures, официально сделка будет закрыта 3 октября 2022 года. Сообщается, что теперь студия будет называться Nintendo Pictures. Она займётся производством визуального контента и созданием компьютерной анимации.

Напомним, что Dynamo Pictures была основана в 2004 году для работы над CGI-роликами, создания моделей для игр, фильмов и аниме. Студия работала над компьютерной графикой в ​​Final Fantasy XIII-2 и обеспечила захват движения для игр, таких как Death Stranding, NieR Replicant и Persona 5.