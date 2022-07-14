Ярославль, 14 июля 2022, 15:59 — REGNUM В лагере Ярославской области, где отдыхают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, нарушают правила организации питания. Об этом заявил Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.
Помимо этого Михаил Крупин отмечает, что ряд лагерей работает без внесения их в реестр «организаций отдыха детей и их оздоровления». Информацию об этих учреждениях омбудсмен собирается направить в компетентные органы для принятия соответствующих мер.
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