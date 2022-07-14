Стамбул, Турция, 14 июля 2022, 15:44 — REGNUM Немецкий полузащитник Месут Озил стал игроком турецкого футбольного клуба «Стамбул Башакшехир». Об этом 14 июля сообщается на сайте команды.

Месут Озил
Месут Озил
(сс) Антон Зайцев

Отмечается, что клуб подписал соглашение с 33-летним футболистом по схеме «1+1», т.е. на один год с возможностью продления ещё на один.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Озил покинул другой турецкий клуб — «Фенербахче», за который выступал с января 2021 года.

В сезоне 2021/22 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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