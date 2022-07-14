Стамбул, Турция, 14 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Немецкий полузащитник Месут Озил стал игроком турецкого футбольного клуба «Стамбул Башакшехир». Об этом 14 июля сообщается на сайте команды.

(сс) Антон Зайцев Месут Озил

Отмечается, что клуб подписал соглашение с 33-летним футболистом по схеме «1+1», т.е. на один год с возможностью продления ещё на один.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Озил покинул другой турецкий клуб — «Фенербахче», за который выступал с января 2021 года.

В сезоне 2021/22 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.