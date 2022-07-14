Бишкек, , 15:44 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил министру сельского хозяйства подготовить к 1 ноября новые редакции Водного и Земельного кодексов. Об этом стало известно в ходе правительственного заседания сегодня, 14 июля.

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Глава государства акцентировал внимание высокопоставленных чиновников на том, что цена на питьевую воду в мире значительно выросла.

«Мы не понимали ценности чистой питьевой воды и нерационально расходовали ее. Так больше не должно быть», — подчеркнул он.

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