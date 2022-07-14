Белград, 14 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Пока действуют международные экономические санкции против России, сербские власти готовы временно забрать у Газпрома принадлежащую ему «Нефтяную индустрию Сербии» (НИС). Об этом заявил 13 июля президент Сербии Александр Вучич.

(сс) Zbynek Burival Нефтяная вышка

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По словам Вучича после того, как санкции будут отменены, Сербия сможет вернуть Газпрому НИС.

«Некоторые посредники и торговцы иракской нефтью не хотят работать с компаниями, принадлежащим русским. Мы до сих пор находили решение, будем стараться находить и в будущем. Обсудим с русскими такую возможность — если будет нужно, мы подпишем договор, что на время санкций сербское государство забирает НИС. Мы вернем компанию, когда санкции будут отменены», — рассказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Президент Сербии подчеркнул, что государство не немерено присваивать чужое имущество, и такой договор появится только в случае нужды.

Напомним, что ранее в июле бывший президент Сербии Борис Тадич заявил изданию Nova, что сербские власти не ошиблись, когда в 2008 году продали НИС российскому «Газпрому». По его словам, предложение российского концерна в этот момент было единственным приемлемым. «Компания НИС, которая тогда разваливалась, являлась источником дополнительных затрат для государства и экологической угрозой для граждан», — сказал экс-президент. По словам Тадича, если бы газопровод «Южный поток» был построен в запланированный срок, низкая цена, которую русская сторона заплатила за сербскую компанию, окупилась бы с лихвой.