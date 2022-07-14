Салехард, , 15:42 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 14 июля за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале 15 человек. Заразились коронавирусом 10 ямальцев — на одного меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 14 июля зарегистрировано 137 360 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 107 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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