Салехард, 14 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 14 июля за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале 15 человек. Заразились коронавирусом 10 ямальцев — на одного меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 14 июля зарегистрировано 137 360 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 107 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).