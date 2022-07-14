Бали, Индонезия, 14 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о «неприемлемо высокой» инфляции в США и сказала, что снижение растущих цен будет «главным приоритетом» Вашингтона, передает 14 июля CNBC.

Federalreserve Джанет Йеллен

Опубликованные данные по потребительской инфляции в Соединенных Штатах показали, что она выросла до 9,1% — это самый высокий показатель с 1981 года.

«Мы всячески поддерживаем усилия ФРС; то, что они считают необходимым для того, чтобы взять инфляцию под контроль», — сказала Йеллен на пресс-конференции на Бали перед встречей министров финансов «Большой двадцатки».

«Помимо этого, мы предпринимаем собственные шаги, которые, по нашему мнению, будут способствовать снижению инфляции в краткосрочной перспективе. Особенно то, что мы делаем в отношении цен на энергоносители и Стратегического нефтяного резерва. А также работа, которую мы ведем для введения ограничения цен на российскую нефть и для того, чтобы избежать возможных скачков цен на нефть в будущем», — добавила она.

По словам Йеллен, инфляция почти наполовину вызвана высокими ценами на энергоносители.

Отвечая на вопрос, является ли снижение инфляции более важным, чем риск рецессии, вызванной повышением процентных ставок и замедлением роста, Йеллен сказала, что, по ее мнению, главным приоритетом должно быть снижение инфляции, поскольку рынок труда «в настоящее время очень силен».

Однако, отметила Йеллен, повышение процентных ставок может иметь побочный эффект для других экономик.