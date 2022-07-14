Москва, 14 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Из трех главных факторов, которые разогнали потребительские цены в США, только один поддается управлению со стороны американских властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.

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«Небывалый рост потребительских цен в США обусловлен тремя основными причинами: инфляционными ожиданиями; излишней эмиссией доллара; сокращением производства товаров из-за нарушения глобальных производственных цепочек, что связано с санкциями, — сказала Бунич. — Из трех факторов управляемым со стороны властей США является только эмиссия доллара, а два других фактора сложны и долгосрочны».

Напомним, что потребительские цены в США по итогам июня 2022 года увеличились на 9,1% в годовом выражении.