Париж, , 15:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа вступит в силу в 2023 году. Об этом глава французского государства объявил в телеинтервью 14 июля, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

Эммануэль Макрон подтверждает график пенсионной реформы. Эммануэль Макрон поясняет, что «с лета 2023 года пенсионная реформа вступит в силу».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон предостерегает жителей от беспрецедентной с 1987 года инфляции.

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