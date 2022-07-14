Лос-Анджелес, США, 14 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Американский актёр Райан Гослинг рассказал подробнее о своём персонаже Кене в картине «Барби». Об этом 14 июля пишет Variety.

Фото со страницы Warner Bros. в Twitter Райан Гослинг в фильме «Барби» режиссёра Греты Гервиг

По словам Гослинга, у Кена жизнь тяжелее, чем у другого его героя из боевика «Серый человек», в котором он играет бывшего агента ЦРУ. «У Кена нет ни денег, ни работы, ни машины, ни дома. Он переживает сложные времена», — поделился актёр.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Барби» Греты Гервиг запланирована на лето 2023 года. Помимо Гослинга в фильме сыграют Марго Робби, Симу Лю, Америка Феррера, Кейт МакКиннон и другие.