Челябинск, 14 июля 2022, 15:36 — REGNUM В Челябинске троих братьев ждёт суд за гибель человека. Об этом сообщает областное управление СКР.
Им вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Следователи считают, что 3 января обвиняемые нанесли собутыльнику не менее 94 ударов ногами и руками в различные части тела. В результате потерпевший скончался.
Следователи утверждают, что собрали в отношении обвиняемых все доказательства. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.