Челябинск, 14 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Челябинске троих братьев ждёт суд за гибель человека. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Им вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Следователи считают, что 3 января обвиняемые нанесли собутыльнику не менее 94 ударов ногами и руками в различные части тела. В результате потерпевший скончался.

Следователи утверждают, что собрали в отношении обвиняемых все доказательства. Материалы дела направлены для рассмотрения в суд.