Москва, 14 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Если власти РФ не сделают фатальных управленческих ошибок, то восстановление российской экономики займет полтора года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил директор центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о том, что спад российской экономики окажется менее глубоким, чем ожидалось, но более продолжительным.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Что касается продолжительности спада, то это пока лишь гипотеза Банка России, и для ее проверки совершенно недостаточно данных, — сказал Балацкий. — В каком-то смысле исходная задача регулятора состояла в том, чтобы «растянуть» шоковую рецессию, то есть сделать падение производства менее глубоким, но, как следствие, более длительным. Можно сказать, что задача состояла в превращении короткой, но мощной рецессии в более длительную депрессию».

По его словам, второй режим является более предпочтительным из-за его меньшей экономической «травматичности».

«Отчасти это удалось сделать. Теперь «подогреть» вялую экономику существенно легче, чем развернуть ее в принципиально ином направлении. Условие реализации данной установки простое — не делать фатальных управленческих ошибок. Например, можно снова устроить истерию по поводу «Омикрона» и ввести экономические ограничения. В этом случае рост никогда не восстановится. Если же не будет внешних и внутренних экстраординарных негативных шоков, то процесс восстановления российской экономики, судя по нынешней ситуации, потребует полтора года с нынешнего момента», — полагает Балацкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Балацкий оценил эффективность монетарной политики Банка России весной 2022 года.