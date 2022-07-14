Тюмень, 14 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 25 выздоровевших и четверо госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 14 июля региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 14 июля коронавирус выявили у 35 тюменцев. Это на 14 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 июля коронавирус выявили у 192 402 человек, выздоровели 187 777 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).