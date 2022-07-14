Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM В Петербурге всего за час выпало больше трети от месячной нормы осадков, сильнее всего дожди «подмочили» север города, сообщили 14 июля в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за североатлантического циклона «Барбара» в Петербурге местами ожидаются дожди и грозы, из-за чего в городе объявлен желтый уровень опасности.

«В четверг, 14 июля, с 14:00 до 15:00 мск в Санкт-Петербурге выпало больше трети от месячной нормы осадков. В северных районах Санкт-Петербурга прошел сверхрасчетный ливень», — отметили на предприятии.

Так, в Выборгском и Калининском районах было зафиксировано выпадение 17,7 мм осадков за 20 минут, при норме 7,2 мм за 20 минут. Поскольку система водоотведения в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды, при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков. На улицах города могут появляться временные скопления воды, которые через 15-20 минут после окончания дождя полностью уходят в систему водоотведения.

«В настоящее время в городе работают специализированные бригады предприятия, которые оперативно реагируют на заявки и при помощи откачивающей техники помогают канализационной системе быстрее справляться с последствиями ливня», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в случае возникновения скоплений воды просьба сообщать информацию на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону: (812) 305-09-09.

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