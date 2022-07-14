Бишкек, 14 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. За 2021 год предприятия горнорудного сектора перечислили в бюджет Киргизии 22,9 млрд сомов (около 17,1 млрд рублей), а за первое полугодие 2022 года — уже 25,8 млрд сомов (более 19,2 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании правительства.

Kalia Moldogazieva / The EITI Золотоносный рудник Кумтор

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Высокопоставленный чиновник обратился к противникам разработки месторождений с просьбой не мешать горнорудным предприятиям, поскольку их отчисления необходимы государству для исполнения своих социальных обязательств.

«В Киргизии насчитывается 245 аварийных школ. Ежегодно нужно строить 24 новые школы. Также в стране проживает 219,7 тысячи малообеспеченных семей и более 710 тысяч пенсионеров. Необходимо ремонтировать больницы по всей республике. Для всего этого у нас должны быть дополнительные источники финансирования», — пояснил он.

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