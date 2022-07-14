Екатеринбург, 14 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Свердловчанка отсудила у управляющей компании 360 тыс. рублей. Её квартиру затопило из-за непригодности полотенцесушителя, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

ИА REGNUM Суд

Трубы в квартире свердловчанки должны были заменить в ближайшее время, однако полотенцесушитель не справился с нагрузкой и дал течь из-за коррозии. Ущерб от потопа оценили в 190 500 рублей.

Свердловчанка обратилась в суд. Инстанция взыскала с компании 190 тыс. рублей ущерба и 5 тыс. рублей компенсации морального вреда. Управляющая компания также выплатит более 50 тыс. рублей судебных расходов и 104 250 рублей штрафа.