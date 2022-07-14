Москва, , 15:34 — REGNUM У Банка России действительно есть все основания полагать, что спад российской экономики окажется менее глубоким, чем ожидалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил директор центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал соответствующие выводы Центрального банка РФ.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У Банка России действительно есть все основания полагать, что спад российской экономики окажется менее глубоким, чем ожидалось, — сказал Балацкий. — Так, восстанавливается динамика добычи нефти, растет потребление электроэнергии, продолжил снижаться портфель необеспеченных потребительских кредитов, сокращается прирост задолженности по ипотечным кредитам. Даже цены на новые легковые автомобили иностранных марок стабилизировались и т.п.»

По словам Балацкого, во многом это стало результатом монетарной политики Банка России.

«Не надо забывать мощное ралли ключевой ставки, которая с апреля снизилась с 20% до нынешних 9,5%. Курс доллара со своего пика в 120,4 рублей 11 марта 2022 упал до 58,9 рублей 14 июля 2022. Все это позволило затормозить падение экономики», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что кризис в российской экономике развивается меньшими темпами, чем ожидалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦБ заявили о признаках стабилизации российской экономики