Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Клоп вредная черепашка обнаружен на полях Ростовской области в ходе мониторинга вредных объектов, карантинных для стран-импортёров российского зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском филиале Россельхозцентра.

Урожай

Специалисты обследовали донские поля на площади 708 тыс. гектаров.

«В Ростовской области выявлены следующие вредные объекты, карантинные для стран-импортеров российского зерна: вредитель клоп вредная черепашка, болезни — септориоз листьев и колоса пшеницы, снежная плесень, сорняки — овёс пустой, овсюг обыкновенный, эгилопс цилиндрический, щирица жминдовидная, мак-самосейка, ярутка полевая, вьюнок полевой, осот полевой», — уточнили в ведомстве.

Селяне проводят обработку земель в целях борьбы с вредителями и болезнями, которые могут оказать негативное влияние на урожай.