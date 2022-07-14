Москва, 14 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. На фоне общего снижения спроса на недвижимость в апреле–мае 2022 года однокомнатные квартиры показали наиболее существенное снижение цен до 7%, что связано с их наибольшей популярностью, особенно в последние годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«В некоторых случаях в домах было более 50% студий и однокомнатных квартир. Были прецеденты, когда практически весь проект состоял из таких квартир. Студии и однокомнатные квартиры в силу своей площади более доступны, могут использоваться как промежуточная покупка, когда сначала в кредит приобретается минимальное по площади жилье, затем его используют как первоначальный взнос на большую ипотечную квартиру, — сказал Грызенкова. — Студии и однокомнатные квартиры были популярны и у жилищных инвесторов, которые предпочитали их из-за большей ликвидности и возможности сдать в аренду. Поэтому снижение спроса акцентировалось именно на однокомнатных квартирах».

Как отметила экономист, в Москве как центре миграционного притяжения и объекте инвестиций эти тенденции проявились особенно ярко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, будет ли в РФ расти количество проблемных новостроек.