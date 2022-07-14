Москва, , 15:29 — REGNUM Отмена беспошлинного импорта европейского сахара в Россию может обострить отношения внутри ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал соответствующее предложение российских производителей сахара о запрете беспошлинного импорта.

Сахар

«Производство сахара в России в значительной степени консолидировано и контролируется крупным бизнесом. Крупные холдинги будут продвигать свой интерес, а он заключается в снижении давления на рынок импорта и возможностях держать цены, — сказал Чеглов. — В настоящее время все страны союза имеют квоты на беспошлинный ввоз сахара по импорту. Как Россия, так и остальные. Наши производители резонно опасаются роста как поставок сахара странами соседями, так и роста конкуренции на их рынках. И получается, что российские власти и хотели бы помочь своим, прислушаться к их просьбам, но вынуждены считаться и с соседями. Правительство РФ и радо бы прислушаться к российским производителям, но его согласие [на отмену беспошлинного ввоза] обострит проблемы во взаимоотношениях со странами ЕАЭС».

Поэтому, как полагает Чеглов, власти будут искать компромисс.

«Убрать льготы по импорту сахара — значит нарушить баланс в отношениях с дружественными странами. И попасть в зависимость от коммерческого интереса крупных производителей. И то, и то неинтересно России, — сказал Чеглов. — Как и потребителю, который уже сталкивался с тем, что производители придерживали поставки в стремлении удержать уровень дохода. Если не запрещать беспошлинный ввоз, то будет нормальная конкуренция. Крупные производители имеют солидный запас прочности и переживут такое решение. А мелкие и так рано или поздно попадут в зону влияния крупного бизнеса или уйдут с рынка. Они не смогут конкурировать на внутреннем рынке, и у них нет возможностей выйти на мировой рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за период со 2 по 8 июля цены на сахар-песок снизились на 1,3%.