Бухарест, , 15:27 — REGNUM По меньшей мере три высокопоставленных чиновника были задержаны в Румынии по подозрению в причастности к функционированию коррупционных схем. Об этом 14 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Арест ru.torange.biz

Согласно официальной информации, задержан мэр города Яссы на северо-востоке Румынии Михай Кирика и его предшественник Габриэль Харабаджиу, а также представитель городской администрации, имя которого не разглашается.

Напомним, ранее команда Кирика объявила о намерении создать в Яссах «свободную экономическую зону».

Если вина задержанных лиц будет доказана в суде, каждому из них грозит до 10 лет тюремного заключения.