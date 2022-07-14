Архангельск, , 15:27 — REGNUM В одном из архангельских магазинов задержали мужчину, который съел в магазине две палки колбасы, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Колбаса Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

По данным ведомства, гражданин, будучи в нетрезвом виде, в торговом зале съел две палки колбасы и пытался пронести мимо кассы другие мясные деликатесы. На выходе из магазина его задержал охранник, однако рассчитаться посетитель отказался. На место были вызваны стражи порядка, которые выяснили, что 40-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, за употребление алкогольных напитков в общественном месте.

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