Мадрид, 14 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Европарламент потребовал, чтобы министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка выступил на заседании комитета по гражданским свободам, чтобы объяснить, как правительство отреагировало на трагедию, произошедшую 24 июня, когда 23 иммигранта погибли, пытаясь пересечь забор в Мелилье. Об этом пишет агентство EFE.

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Источники в этом парламентском комитете, который занимается вопросами миграции, сообщили, что дебаты состоятся в сентябре. Комитет по гражданским свободам назначил свое единственное заседание в этом месяце на понедельник 5 сентября с 14:30 до 18:30.

Ранее в МВД Испании заявили, что в процессе ситуации с мигрантами 24 июня Гражданская гвардия страны действовала в рамках закона.