Ханты-Мансийск, 14 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 14 июля с COVID-19 госпитализировали шесть человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 14 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 20 человек. Выявили 43 заражённых, на 11 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 11 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 14 июля лабораторно подтверждёно 211 634 случая заражения коронавирусом, выздоровели 208 794 человека, скончались 2557 (на одного человека больше, чем сутками ранее).