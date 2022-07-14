Шахты, Ростовская область, 14 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области предупредили о риске возврата ковидных ограничений. В частности, к жителям Шахт обратился глава городской администрации Андрей Ковалёв.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ростове-на-Дону

«Инфекция и её мутации никуда не исчезли. Вы видите, какая ситуация складывается в ряде стран, при этом у нас ревакцинацию прошло всего лишь 38%. <…> Давайте сделаем всё, чтобы мы не вернулись в те коронавирусные ограничения, которые были совсем недавно», — сказал Ковалёв в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что все действовавшие в Ростовской области с весны 2020 года ограничения по COVID-19 были сняты 1 июня 2022 года.

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