Париж, , 15:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предостерегает жителей от беспрецедентной с 1987 года инфляции, передает BFM TV.

Инфляция Pixabay.com

«Государство не может взять на себя все последствия. Мы собираемся двигаться к механизмам, которые будут нацелены на людей, которые нуждаются. Это не означает, что среднему классу не помогут», — уточнил президент.

По словам главы государства, тарифный щит по ценам на энергоносители будет «пересмотрен» в конце года, потому что «сегодня платит налогоплательщик, а не потребитель».

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с ростом цен на энергоносители, президент Франции Эммануэль Макрон защищает атомную энергетику.

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