Белград, , 17:31 — REGNUM Делегация Сербии поедет в Брюссель на новый раунд переговоров с Приштиной, если ее туда позовут, хотя особого смысла в этих переговорах нет. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 13 июля в эфире телеканала «Пинк».

Александр Вучич Zoran Žestić

"Меня туда никто не звал. Они пытаются что-то сделать, не знаю что. Мы поедем туда (в Брюссель на переговоры — ИА REGNUM), но особого смысла в этом нет. Они готовят акции против сербов. К сожалению, мне кажется, что настроение среди сербов (в Косово и Метохии — ИА REGNUM) очень плохое. Я сделаю все, чтобы сохранить мир», — рассказал Вучич, отвечая на вопрос о состоянии диалога между Белградом и Приштиной.

Вучич добавил, что в 2012 году сербские власти начали переговоры при посредничестве Брюсселя, потому что надеялись на достижение компромисса с албанцами. По его словам, эти переговоры обеспечили Сербии «дополнительное время» для экономического развития.

«Одновременно я знал, что это будет единственное соглашение, на которое мы сможем в будущем ссылаться, так как я знал, что они (албанская сторона — ИА REGNUM) не будут его выполнять», — отметил Вучич.

Напомним, что в настоящее время сербская и албанская стороны пытаются достичь договоренности по поводу использования автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Албанские сепаратисты отказываются выполнить соглашение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, на чем настаивает Белград.