Эдинбург, Великобритания, 14 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. На обороте картины Винсента Ван Гога «Портрет крестьянки в белом чепце» обнаружили автопортрет художника. Об этом 14 июля пишет Daily Mail.

Винсент Ван Гог. Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой. 1889

Работники Национальной галереи Шотландии обнаружили автопортрет на картине 1885 года с помощью рентгеновского снимка. «Мы очень рады поделиться этим захватывающим открытием», — прокомментировала профессор Фрэнсис Фаул.

Как полагают эксперты, найденный набросок относится к ранней работе Ван Гога, когда он впервые начал изучать автопортреты. Он похож на его «Автопортрет в серой фетровой шляпе», законченный в 1888 году.

Добавим, что посетители смогут увидеть рентгеновское изображение недавно обнаруженного эскиза с помощью специально изготовленного лайтбокса на выставке в Шотландской академии в Эдинбурге. Выставка будет работать с 30 июля по 13 ноября 2022 года.