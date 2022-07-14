Москва, 14 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) может принять решение по новому формату проведения Кубка России в течение одной-двух недель. Об этом 14 июля заявил журналистам исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

«Время есть, но мы сильно ограничены. Думаю, в ближайшую неделю-две мы решим все организационные вопросы», — сказал Алаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что кубок РПЛ проводиться не будет, вместо него будет Кубок России в обновлённом формате.