Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения бывшему гендиректору СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александру Данилову и еще троим сотрудникам предприятия, обвиненным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 14 июля объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Бывший гендиректор предприятия Александр Данилов, бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин, действующие специалисты того же отдела Вячеслав Гольдин и Антон Вебер были задержаны в Петербурге накануне.

«Для Данилова и Гольдина следствие просит заключение под стражу, Грибулину — домашний арест, а Веберу — запрет определённых действий», — уточнили в ОПС, отметив, что решение суд пока не принял.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по версии следствия, Гольдин, в 2016 и 2017 году возглавлявший службу разрешительной документации и развития в техническом управлении одного из филиалов «Водоканала» («Водоснабжение Санкт-Петербурга»), подменил в информационной базе предприятия данные об объекте подключения — вместо небольшого кафе в Петергофе он указал жилой комплекс из многоквартирных домов в районе Усть-Славянки. В результате другие сотрудники «Водоканала» выдали компании-застройщику ЖК разрешение на подключение объекта к сетям без взимания платы за технологическое присоединение, предприятию был нанесен ущерб в размере не менее 172,1 млн рублей.

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