Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM Новый депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов («Единая Россия») принёс присягу. Церемония прошла 14 июля на очередном заседании регионального законодательного органа.

Заксобрание Свердловской области Zsso.ru

После присяги он был официально утверждён в депутатских полномочиях. Ему вручили удостоверение, а также нагрудный знак.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Свердловской области передала ему мандат 6 июля. Ранее данное место занимал Владимир Анисимов, который досрочно сложил свои полномочия.